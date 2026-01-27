Annika Paz, nuovo arrivo in casa Inter Women, si presenta ai microfoni di Inter TV raccontando le sue sensazioni per la firma del contratto col club nerazzurro: "Sono molto contenta, questa è una grande opportunità per me. Sono felice di arrivare in un grande club come l'Inter".

Che significato ha questa nuova tappa nella tua carriera?

"Per me è una sfida molto grande. Anche stare lontana dalla mia famiglia mi aiuterà molto a maturare e a inseguire il mio sogno che è quello di giocare in un grande club come l'Inter. Indubbiamente è una grandissima sfida per me".

Sei la prima argentina della storia dell'Inter Women, cosa pensi di questo legame forte tra l'Argentina e l'Inter?

"Tanti grandi argentini sono passati di qua, come Lautaro Martinez o Javier Zanetti. Per me è un orgoglio essere la prima argentina nella squadra femminile, poter iniziare questo percorso nella squadra femminile è qualcosa di stupendo. Vengo con tanta voglia".

Cosa pensi della Serie A? E quanto ti entusiasma il poter giocare in un nuovo campionato?

"La Serie A sta crescendo moltissimo, sono molto felice di essere qui in una nuova lega".