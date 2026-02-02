"Abbiamo fatto delle cose buone fino a oggi, ma non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo del quarto posto". Così Massimiliano Allegri, parlando in conferenza stampa delle ambizioni del Milan, alla vigilia della delicata trasferta di Bologna.

"La Juve si sta avvicinando, la Roma e il Como sono attaccati - ha aggiunto il tecnico rossonero parlando delle altre pretendenti alla top 4 di Serie A -. Penso che l'Inter non avrà nessun problema per i primi quattro posti. Quindi ci sono in lizza cinque squadre per tre posti, bisogna fare un passetto alla volta per conquistare i punti che ci servono per entrare in Champions".

A domanda diretta sulla forza dei nerazzurri rispetto al Diavolo, Allegri ha chiarito il suo pensiero: "Io non dico che il Milan sia inferiore all'Inter. Dico che sono in testa alla classifica ed è normale che abbiano la potenzialità per vincere lo scudetto. Negli ultimi anni non sono mai praticamente usciti dai primi due posti, solo un anno sono arrivati quarti. Tra l'altro, Chivu sta facendo molto bene, gli faccio i complimenti perché sta facendo un grandissimo lavoro. Ricordiamoci che ha allenato due mesi a Parma, centrando una bellissima salvezza, e ora è in testa al campionato con l'Inter".