L'Inter sta provando un nuovo assalto all'Al-Ittihad per arrivare a Moussa Diaby, esplicita richiesta di Chivu per rinforzare la squadra nel mercato di gennaio. Il giocatore vuole trasferirsi a Milano ma i sauditi avevano rifiutato la proposta del prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. Adesso, però, la fiducia aumenta con un 'parziale' cambio di formula che - secondo Sky Sport - potrebbe aiutare a sbloccare l'affare. 

"Aumenta la fiducia: ora sul tavolo c'è l'offerta di prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. In giornata la decisione finale del PIF", l'ultimo aggiornamento lanciato su X da Gianluca Di Marzio. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 09:55
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
