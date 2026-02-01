Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la larga vittoria sul Parma, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha chiuso le porte a un possibile arrivo in bianconero di Mauro Icardi, già allenato ai tempi dell'Inter:

"Di Icardi come calciatore posso solo parlare benissimo, questo non vuol dire che voglio Icardi. Ne parlo bene perché mi ha aiutato facendo gol, ma ci sono state situazioni che ha portato in spogliatoio che riguardavano casa e dovevano restare fuori. Mi sono confrontato per dire delle cose, poi è sempre così. Si vive nello spogliatoio ma è come se si avesse una finestra aperta sul tifo e chi ti vuole bene. In quel periodo io dovevo prendere le decisioni e dato che dovevo presi la scelta di fare così.

Il ragazzo è una persona squisita e un gran goleador ma noi non vogliamo Icardi. È chiaro così? Se io parlo bene di uno si dice che lo voglio, non vogliamo Icardi. Stiamo bene anche così, se non troviamo qualcuno con certe caratteristiche", ha concluso.