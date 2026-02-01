Moussa Diaby è il sogno di mercato dell'Inter per gennaio e una precisa richiesta di Chivu. Ecco perché, prima della fine della sessione invernale, il club nerazzurro proverà un nuovo assalto all'Al-Ittihad per il francese, riferisce oggi La Gazzetta dello Sport. Per provare a convincere i sauditi "serve un cambio netto di scenario, non prevedibile ma neanche impossibile al momento: l’Al-Ittihad dovrebbe ammorbidire la propria posizione e non dovrebbe arroccarsi sulla formula del trasferimento - si legge -. Sotto sotto, all’Inter sono ancora fiduciosi che questo possa accadere con la sponda del francese. Insomma, i margini sono piuttosto stretti, ma sufficienti per un colpo di scena a 48 ore dal gong".

Nelle ultime ore i colloqui si sono interrotti per la chiara richiesta dei gialloneri di una trattativa solo ed esclusivamente a titolo definitivo e legata, inoltre, alla ricerca di un sostituto del giocatore. L'alleato può diventare proprio Chivu, che quando "gli ha parlato al telefono (stavolta in inglese) è stato, evidentemente, assai convincente nel fare ardere dentro di lui questa voglia di Inter. L’antica legge del pallone vale pure nel deserto: in casi come questi, è la volontà del giocatore a fare tutta la differenza del mondo", sottolinea la rosea. Il tempo stringe: dopo il no a un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, secondo il quotidiano trasformare il diritto in obbligo (modificando la cifra) potrebbe portare alla fumata bianca.