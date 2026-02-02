Nel corso della puntata di Pressing di ieri sera, Alessio Tacchinardi non ha nascosto la propria ammirazione per Lautaro Martinez, ancora in gol anche a Cremona. "Ho sempre difeso Lautaro, è straordinario, sta segnando spesso ma ha una leadership in campo per cui non è mai contento, vuole sempre di più. Un giocatore fantastico. Mi sono sempre piaciuti i giocatori con questa personalità, è il leader indiscusso".
Sezione: News / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 16:15
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Inter-Torino eccezionalmente a Monza: importanti informazioni per i tifosi che si recheranno allo U-Power Stadium
Avv. Afeltra: "Se Audero non avesse continuato si sarebbe rischiato lo 0-3 a tavolino. Così lo scenario è un altro"
