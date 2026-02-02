L'Inter continua a macinare punti in campionato, tanto da portarsi a +8 sulla più immediata inseguitrice, il Milan, che domani avrà l'opportunità di rispondere sul campo del Bologna. Dopo il 2-0 con cui i nerazzurri hanno regolato la Cremonese, Cristian Chivu ha parlato così del momento dei suoi: "E' da due mesi che questa squadra è cresciuta sia dal punto di vista fisico che mentale ma anche sul piano del gioco. Andiamo avanti con la mentalità giusta, con convinzione, per cercare di essere competitivi", le sue parole a Radio Rai 1.