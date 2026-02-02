Attraverso un videomessaggio pubblicato sul profilo X della Cremonese, Emil Audero ha voluto mandare un messaggio dopo l'incidente avvenuto ieri sera allo stadio Zini nel corso della gara contro l'Inter: "Questo è un messaggio per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto per chiedermi come stavo. Sto bene, nonostante ieri avessi un dolore all'orecchio e una sensazione di bruciore al ginocchio. Oggi però mi sono svegliato molto bene, sollevato. Ho rivisto le immagini e poteva andare davvero molto peggio. Sono contento sia andata così nonostante tutto, purtroppo questi episodi capitano ancora; spero che in futuro diminuiscano", le parole dell'ex nerazzurro. 

Sezione: Focus / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 18:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
