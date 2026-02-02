Una gara imbottita di duelli e fisicità, stile calcio inglese. Alla fine esulta l'Udinese contro la Roma, grazie alla punizione di Ekkelenkamp deviata da Malen in barriera. La traiettoria non ha lasciato scampo a Svilar, che nella prima frazione si era reso protagonista di un paio di ottimi interventi. La formazione di Gasperini prova a reagire nel finale, Cristante segna ma il gol viene annullato per fuorigioco. Giallorossi provvisoriamente fuori dalla zona Champions.