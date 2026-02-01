In mattinata, svela Fabrizio Romano, l'Inter ha ricontattato l'Al-Ittihad per informare la controparte di aver migliorato la propria offerta economica per Moussa Diaby e, in questo momento, sta aspettando una risposta definitiva dal fondo PIF, proprietario del club giallonero. La formula non cambia: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. 

Dal canto suo, l'esterno francese sta spingendo per andare a Milano, pur davanti alla volontà esplicitata dal suo club due giorni fa di non volerlo cedere a metà stagione.

Sezione: Copertina / Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 16:00
Autore: Mattia Zangari
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
