L'Inter Club San Marino ha postato una story su Instagram riguardo a quanto accaduto a Cremona durante Cremonese-Inter, gara interrotta per alcuni minuti ad inizio secondo tempo per un petardo lanciato in campo a pochi metri da Audero.

"Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto. Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l'espulsione dal club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabile".