Tutto facile per l'Inter Women che dopo la vittoria per 2-0 all'andata supera anche nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia la Ternana Women per 4-0 all'Arena Civica. Solita protagonista Haley Bugeja, autrice di una doppietta nel primo tempo, arrotondata dalla rete di Henrietta Csiszar al 77esimo e dal poker firmato a cinque minuti dal novantesimo da Lina Magull con una magia di tacco.  

