Quando vuole, l'Inter sa fare sembrare ogni cosa maledettamente facile. La squadra di Cristian Chivu torna dalla trasferta di Cremona con tre punti ottenuti quasi senza colpo ferire, una facilità di gioco e di gestione per la quale è difficile trovare aggettivi. Vince 2-0 la squadra nerazzurra, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Piotr Zielinski, gol che poi vengono gestiti con piglio autoritario, quasi frustrante per la squadra di Davide Nicola che a parte qualche fiammata crea davvero poco che possa rientrare alla voce pericolo e consente all'Inter di allungare agevolmente in vetta alla classifica portandosi momentaneamente a +8 in classifica sulla seconda.
IL TABELLINO
CREMONESE-INTER 0-2
MARCATORI: 16' Lautaro Martinez, 31' Zielinski
CREMONESE: 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 55 Folino; 3 Pezzella, 29 Maleh (94' 11 Johnsen), 33 Grassi (75' 22 Floriani Mussolini), 7 Zerbin, 23 Ceccherini (67' 30 Faye); 90 Bonazzoli (67' 9 Djuric), 10 Vardy.
In panchina: 16 Silvestri, 69 Nava, 15 Bianchetti.
Allenatore: Davide Nicola.
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (60' 36 Darmian), 16 Frattesi (60' 22 Mkhitaryan), 7 Zielinski, 8 Sucic (82' 17 Diouf) 32 Dimarco; 94 Esposito (60' 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez (74' 14 Bonny).
In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 41 Kamate, 43 Cocchi, 45 Bovo.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Massa. Assistenti: Peretti - Laudato. Quarto ufficiale: Tremolada. VAR: Marini. Assistente VAR: Fabbri.
Note
Possesso palla: 32%-68%
Tiri totali: 9-15
Tiri in porta: 3-4
Ammoniti: Ceccherini (C), Baschirotto (C), Vardy (C)
Corner: 1-6
Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.
RIVIVI IL LIVE
97' - FISCHIA MASSA, RIEN NE VA PLUS ALLO ZINI! L'INTER BATTE 2-0 LA CREMONESE E SI PORTA A +8 SUL MILAN.
96' - Dimarco sembra al primo minuto per quanto corre: il 32 si guadagna anche un calcio di punizione.
95' - Curiosa scelta di Nicola che cambia ora Maleh inserendo Johnsen.
94' - Mkhitaryan danza in area grigiorossa, poi cerca l'uno-due con Diouf che però non si concretizza.
93' - Chivu spazza un pallone che la Cremonese doveva rimettere, poi chiede scusa.
93' - Ancora l'ex Juve Stabia che prova a rendersi protagonista in avanti, ma stavolta il suo tiro è debole.
92' - Numero di Bonny che lancia in avanti Mkhitaryan col tacco, palla che arriva a Dimarco che calcia a botta sicura: Floriani Mussolini si immola respingendo.
90' - Saranno sei i minuti di recupero.
89' - Crossa Pezzella, svetta Djuric il cui colpo di testa non è potente ed è controllato da Sommer.
86' - Vardy butta a terra Bisseck che gli taglia la strada, Massa lo ammonisce con l'inglese che protesta.
85' - Palo di Zerbin! Il centrocampista grigiorosso arriva di collo pieno sul rinvio di Akanji centrando il legno, poi si scatena una mischia pazzesca davanti a Sommer che risolve uscendo e prendendo fallo da Vardy.
84' - Pestone di Darmian a Faye, punizione per la Cremonese.
82' - Arriva il momento di Diouf, che rileva Sucic.
81' - Djuric per poco non arriva sul cross proveniente da sinistra, palla sul fondo.
80' - Sul cross di Bastoni, Thuram interviene in modo poco coordinato mandando fuori. E forse togliendo la palla dalla disponibilità di un Bonny che avrebbe potuto colpire da posizione migliore.
79' - Inter che ora si tiene il possesso del pallone, gestendolo con sicurezza.
76' - Scontro Djuric-Bastoni, il difensore nerazzurro nuovo capitano rimane a terra per qualche istante.
75' - Risponde Nicola con Floriani Mussolini che prende il posto di Grassi.
74' - Esce Lautaro, al suo posto entra Bonny. Fischi dagli spalti per l'argentino, come si era verificato in occasione del gol.
73' - Cartellino giallo per Baschirotto che atterra Thuram coi tacchetti alti dopo che questi aveva scaricato il pallone.
71' - Fallo di Lautaro su Folino. Chivu in piedi davanti alla panchina chiede concentrazione ai suoi.
69' - Crossa Thuram, Lautaro alza la palla di testa con Audero che esce e blocca in presa alta.
67' - Anche Nicola muove la panchina: dentro Djuric per Bonazzoli, in campo anche Faye per Ceccherini.
65' - Controllo difettoso di Bonazzoli lanciato bene dalle retrovie, ma l'ex nerazzurro era comunque in fuorigioco.
64' - Thuram aggredisce Folino costringendolo a rifugiarsi in fallo laterale.
62' - Lautaro reclama un fallo, Massa non è d'accordo e concede rimessa alla Cremonese.
60' - Arrivano i cambi per Chivu: Mkhitaryan entra per Frattesi, Luis Henrique lascia il campo al redivivo Darmian, Thuram rileva un Pio Esposito oggi un po' meno brillante del solito.
58' - Mkhitaryan e Thuram richiamati da Chivu. E può entrare anche Darmian.
54' - Scontro con Bisseck a metà campo, Ceccherini è il primo ammonito del match.
52' - Zerbin guadagna l'area dopo essersi defilato sulla destra, poi prova il tiro. Conclusione debole parata da SOmmer.
51' - Audero si rialza contrariato.
49' - Brutta scena allo Zini: un petardo lanciato dai tifosi interisti scoppia vicino ad Audero che rimane a terra. Lautaro va a parlare coi sostenitori nerazzurri.
46' - Vardy riesce a beffare Bisseck anticipandolo su un pallone e prendendo fallo dal tedesco.
------
19.04 - La Cremonese dà il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!
19.03 - Le squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.
HALFTIME REPORT - Inter in pieno controllo delle operazioni in questi primi 45 minuti. Due le reti segnate, da Lautaro Martinez con un gran colpo di testa e da Piotr Zielinski con una botta dalla distanza poi, e sostanziale controllo del gioco fatte salve un paio di distrazioni che hanno permesso ai grigiorossi di creare qualche apprensione. Ma sin qui, va tutto come deve andare per la squadra di Chivu.
------
45' + 1 - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sulla Cremonese grazie alle reti di Lautaro e Zielinski.
45' + 1 - Cade male Pio Esposito dopo un colpo di testa, ma l'attaccante si rialza prontamente.
45' - Ci sarà un minuto di recupero. Brutto cross di Pezzella, palla che termina sul fondo.
44' - Pressa la Cremonese che si guadagna un tiro in porta sull'errore di Bisseck, con Bonazzoli che trova Sommer pronto alla respinta.
42' - Grande uscita dell'Inter innescata da Akanji, l'azione però si ferma sul fischio di Massa che punisce un fallo di Esposito su Baschirotto.
39' - Dimarco ci prova come a Dortmund, la palla viene deviata dalla barriera.
38' - Fallo su Pio Esposito sui 20 metri, posizione centrale. Può nascere qualcosa di interessante. E Dimarco va sul pallone...
IL GOL DI ZIELINSKI: Bravo Lautaro a proteggere una palla, bravo Luis Henrique a scaricarla su Zielinski che si inventa un gol alla Calhanoglu con un missile improvviso dalla distanza che sorprende un Audero non irreprensibile. Quarto gol in campionato per lui.
31' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOTRRRRRRRRRRRRRRRR ZIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEELIIIIIIIIIINSKIIIIIIIIIIIIII!!
30' - Zerbin trattiene vistosamente Sucic, Massa concede punizione all'Inter con l'ex Napoli che protesta un po'.
28' - Un'Inter messa decisamente alta viene ingannata dal duo Bonazzoli-Vardy, col primo che lancia in avanti il secondo anticipato da Sommer in uscita. RIbaltamento di fronte e Dimarco mette in mezzo per Frattesi che manda alto. Chivu applaude il suo portiere.
27' - Inaspettata zingarata di Dimarco a destra, bravo a recuperare un pallone perso da Luis Henrique.
25' - Folino anticipa Esposito sul cross di Luis Henrique, altro corner per l'Inter.
22' - Bravo Luis Henrique a saltare un avversario e a innescare un'azione avvolgente, con palla che finisce a Dimarco il cui cross è parato a terra da Audero.
20' - Frattesi anticipa tutti sul primo palo da calcio d'angolo, colpo di testa che finisce fuori.
18' - Prova a rispondere la Cremonese con un'azione da corner conclusa con un tiro strozzato di Ceccherini che termina fuori di poco.
IL GOL DI LAUTARO MARTINEZ: Corner battuto alla perfezione da Dimarco, Lautaro svetta su tutti e manda la palla alle spalle di Audero. Per poi esibire una maglia celebrativa del compleanno della figlia Nina.
16' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAUTAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZZZZZZ!!
14' - Pezzella prova con una rovesciata a tenere palla in campo, ma finisce col regalare corner all'Inter.
13' - Lautaro vede campo libero davanti a sé dopo una riconquista del pallone e prova da fuori. Tiro potente che termina sul fondo.
12' - Inter che torna a premere in avanti, conclusione di Sucic che termina alta.
11' - Cremonese che prova la ripartenza flash col lancio lungo per Vardy che si trova a tu per tu con Bisseck. Il tedesco riesce a ipnotizzare l'ex Leicester che perde l'attimo giusto e di conseguenza agevola il recupero del difensore.
10' - Grande tracciante di Esposito per Lautaro che tiene viva l'azione con l'aiuto di Sucic, poi la difesa cremonese libera.
8' - Bel colpo di testa di Pio Esposito sul cross di Bastoni, Audero blocca con sicurezza.
7' - Lancio interessante per Vardy che però viene colpito dal pallone consentendo il recupero di Bisseck.
5' - Cross di Pezzella, Zerbin arriva di testa dopo aver dato un vigoroso strattone a Dimarco mandando alto.
5' - Tra Baschirotto ed Esposito si preannuncia un duello a tutto fisico. Fallo del capitano grigiorosso sull'attaccante nerazzurro a metà campo.
3' - Bel cross di Bastoni, Audero esce e controlla il pallone.
------
18.00 - L'Inter, dopo qualche istante di attesa per un lancio di fumogeni da parte dei tifosi interisti, batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!
17.58 - Baschirotto e Lautaro davanti a Massa per il sorteggio.
17.57 - Cremonese e Inter entrano in campo per il prepartita.
17.55 - Squadre pronte ad entrare in campo.
17.54 - Cristian Chivu è stato premiato come miglior allenatore del mese di gennaio ad Appiano Gentile. Prima del match, trasmesso il video della premiazione.
17.48 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio allo Zini.
17.39 - Dal settore ospiti dello Zini arriva un messaggio chiaro alla squadra di Cristian Chivu: "Nelle vittorie e nelle avversità, mister e squadra saremo sempre al vostro fianco". (Dall'inviata allo Zini Giulia Bassi)
------
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
