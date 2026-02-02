Beppe Bergomi parla dagli studi di Sky Sport di una serie di temi che riguardano l'Inter, tra cui la gestione dei riposi per le grandi squadre, spesso impegnate in un calendario molto fitto. "Prima di Inter-Lecce, Chivu li ha lasciati a casa. Poi la vinci all'80' e qualche critica è arrivata perché siamo sempre condizionati dal risultato, ma l'idea era giusta", afferma lo Zio.

Nel corso della serata di ieri si è parlato anche di Zielinski. "Dei centrocampisti dell'Inter è quello che ha più facilità non tanto nel saltar l'uomo ma proprio per la gestione del corpo, come orienta la palla. E' quello che ha più fantasia. Se torna Calhanoglu, gioca Zielinski e non Mkhitaryan. Ora dovrà riposare perché le sta giocando veramente tutte".