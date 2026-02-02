Lega Calcio Serie A ha comunicato le variazioni di orario delle partite della 25esima e della 26esima giornata del campionato Primavera 1. Questi i nuovi orari delle due partite che vedranno impegnata l'Inter di Benito Carbone:

25esima giornata
Domenica 15/02/2026 ore 11.00 INTER-ROMA

26esima giornata
Venerdì 20/02/2026 ore 15.00 FROSINONE-INTER

Sezione: Giovanili / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 23:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print