Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare i rumors di mercato attorno al suo assistito, sceso in campo titolare in Cremonese-Inter dopo essere stato vicino a lasciare Milano in questa finestra invernale.

"C'è stato l'interessamento della Lazio e del Nottingham, poi il Liverpool non ha lasciato Jones e alla fine si è fermato tutto. L'Inter non vuole fare a meno di lui in questo momento e non ha voluto andare avanti", le sue parole.

Frattesi dunque, esattamente come un anno fa, dopo essere stato vicino a lasciare l'Inter resterà fino a fine stagione a disposizione di mister Chivu. La speranza è che possa replicare quanto di buono e storico fatto contro Bayern Monaco e Barcellona, segnando gol importantissimi nel percorso europeo dell'Inter.