"Sono cose inaccettabili, non si possono vedere. Si poteva fare male un uomo". Questo il commento affidato a Sportmediaset da Piotr Zielinski sull'episodio che ha visto, suo malgrado, protagonista Emil Audero, colpito da un petardo lanciato dal settore ospiti dello Zini di Cremona, occupato dai tifosi dell'Inter, durante il match con la Cremonese.

"E' un episodio increscioso, bruttissimo, da condannare. Pare sia un gesto isolato, assisteremo a quelli che saranno gli esiti. Dopodiché prenderemo una posizione anche dal punto di vista penale. Un ringraziamento anche alla professionalità di Audero, che si è rialzato riprendendo la sua posizione tra i pali portando a termine la partita", ha aggiunto il presidente Beppe Marotta.