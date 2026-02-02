I cancelli dello U-Power Stadium di Monza, impianto che mercoledì 4 febbraio ospiterà eccezionalmente Inter-Torino di Coppa Italia (kick-off ore 21), apriranno alle 19. I tifosi nerazzurri, informa il club milanese, dovranno parcheggiare al 'park azzurro', acquistando il parcheggio online prima di recarsi allo stadio.
Per l'ingresso allo stadio è necessario utilizzare gli ingressi segnalati sui biglietti, come da indicazioni seguenti o ulteriori disposizioni comunicate direttamente allo stadio attraverso i cartelli posti sulla cancellata.
GATE 1: Ingresso Tribuna Settori M-U
GATE 2: Ingresso Autorità, Tribuna Onore
PASSO CARRAIO 3: Ingresso Giornalisti
GATE 3: Ingresso Tribuna Settori A-L
PASSO CARRAIO 5: Ingresso Fotografi
GATE 5: Ingresso Curva Sud, tifosi Inter GATE 6: Tribuna est
GATE 7: Tribuna est e Ingresso Diversamente Abili
GATE 9: Ingresso Settore Ospiti Nei pressi dei Gate di accesso sono state organizzate delle zone di prefiltraggio.
In considerazione delle vigenti procedure d'ingresso allo stadio si consiglia di presentarsi all'U-Power Stadium con congruo anticipo. - sono stati installati i tornelli, sarà necessario presentarsi al tornello muniti di biglietto - si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto o sul tagliando segnaposto; l’accesso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito.
COME ARRIVARE ALLO U-POWER STADIUM
Dalla tangenziale est, A1 da Melegnano (barriera Milano sud): raggiungere l'imbocco per la tangenziale EST. Subito dopo lo svincolo di Viale Palmanova, stare sulla destra in direzione Nord. Imboccare il raccordo con la tangenziale Nord. Dopo circa 8 km si trova il casello, stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.
Dalla tangenziale ovest, A4 da Torino e aeroporto di Milano Malpensa - Silvio Berlusconi: uscire allo svincolo Cormano, in direzione nord immettersi sulla superstrada Milano-Meda verso Meda. Subito dopo Cormano, imboccare la tangenziale Nord. Subito dopo un tunnel, imboccare l’uscita Monza - S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.
Da Venezia, A4: Imboccare lo svincolo per il raccordo Monza Tangenziale Nord. Stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.
Dall'Aeroporto di Milano Linate: raggiungere l'imbocco per la tangenziale EST ingresso Linate/Viale Forlanini. Subito dopo lo svincolo di Viale Palmanova, stare sulla destra in direzione Nord. Imboccare il raccordo con la tangenziale Nord. Dopo circa 8 km si trova il casello, stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.
Dalla stazione F.S.: prendere via Azzone Visconti, svoltare alla seconda strada principale a destra: via Bergamo. Proseguendo sempre dritto sulla direttrice principale, si imbocca Viale Sicilia e lo stadio si trova sulla sinistra.
LA FIAMMA OLIMPICA A MONZA: CHIUSURE STRADALI
Mercoledì 4 febbraio sarà inoltre un giorno speciale per la città di Monza, che verrà attraversata dal passaggio della Fiamma Olimpica in vista dell'apertura ufficiale dei Giochi di Milano-Cortina 2026. La fiaccola, provenendo da Lissone, attraverserà Monza lungo un percorso di circa 4km durante il quale si alterneranno 17 tedofori.
Per permettere il transito del convoglio in città in sicurezza, il 4 febbraio 2026 dalle ore 17 alle ore 20 - a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica a discrezione della Questura e comunque fino al passaggio del corteo - è vietata la circolazione a tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.
Sono esclusi i mezzi autorizzati a seguire il corteo e i mezzi di pronto intervento.
Qui il percorso della fiaccola in città: via Boito, provenienza dal Comune di Lissone, via Pergolesi, via Ramazzotti, v.le Brianza, v.le Regina Margherita, piazza Citterio, via Carlo Alberto, piazza Roma, via Vittorio Emanuele II, via Passerella dei Mercati, spalto Santa Maddalena, vicolo dei Molini, via Luini, piazza Duomo, via Rossi, via Italia, via della Vittoria, piazza Trento e Trieste (arrivo). Gli impianti semaforici lungo gli assi stradali indicati potranno essere temporaneamente disattivati e/o funzionanti a luci gialle lampeggianti, per consentire la massima fluidità e continuità al traffico. Sospensione varchi ZTL Dalle ore 20 del 3 febbraio alle ore alle ore 6 del 5 febbraio, in deroga all’ordinanza nr 3822/2017, è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente ai seguenti varchi: n. 4 di piazza Roma n. 6 di via Longhi n. 9 di via Lambro
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 15:45 Inter-Torino eccezionalmente a Monza: importanti informazioni per i tifosi che si recheranno allo U-Power Stadium
- 15:31 Sky - Inter, Calhanoglu e Barella a disposizione di Chivu tra Sassuolo e Juve. Con una speranza
- 15:17 Stamattina contatto Inter-PSV per Perisic, ma gli olandesi non cedono. Silenzio dall'Arabia sul fronte Diaby
- 15:04 Napoli, Conte: "Panchina d'oro prestigiosa, non è facile vincere qui". Poi la risposta ad Allegri
- 14:51 Il Podcast di FcIN - Cremonese-Inter 0-2, l'analisi di Andrea Bosio: nerazzurri sempre al top
- 14:37 La Cremonese: "Da Audero senso di responsabilità, siamo orgogliosi di quanto ha dimostrato"
- 14:24 Petardo su Audero, il Sassuolo sospende la vendita dei biglietti per la gara contro l'Inter
- 14:10 Petardo a Cremona, oggi riunione chiave dell'Osservatorio. Probabile pugno duro da parte di Piantedosi
- 13:55 Panchina d'Oro, Conte succede a Inzaghi. Sul podio Gasperini e Fabregas
- 13:40 Angolo Tattico di Cremonese-Inter - Lautaro scende sulla trequarti, Frattesi allunga, l'asse Bonazzoli-Vardy
- 13:25 UFFICIALE - Paolo Zanetti esonerato dall'Hellas Verona: squadra (per ora) al tecnico della Primavera
- 13:18 Petardo contro Audero, Zielinski: "Inaccettabile". Marotta: "Prenderemo una posizione anche sul piano penale"
- 13:10 Zielinski: "Contento di poter dare il mio contributo. + 8 sul Milan? Non ci pensiamo, non abbiamo ancora fatto nulla"
- 12:56 Vittoria con clean sheet per Sommer a Cremona: "Il modo perfetto per chiudere il week-end"
- 12:40 Sky - Frattesi, nuovo tentativo Lazio: no dell'Inter a un'offerta di 30 mln (prestito con obbligo condizionato)
- 12:28 Milan, Allegri: "Non dico che siamo inferiori all'Inter. Chivu? Gli faccio i complimenti, sta facendo un grandissimo lavoro"
- 12:25 Quarti di finale di Coppa Italia, Inter-Torino affidata a Marchetti. Al VAR La Penna-Giua
- 12:14 Chivu: "L'Inter va avanti con la giusta mentalità. La squadra è cresciuta sul piano del gioco negli ultimi due mesi"
- 12:00 VERGOGNA a CREMONA, cosa si RISCHIA. ULTIME ore di un MERCATO NAUSEANTE: l'INTER ne esce INDEBOLITA!
- 11:52 Petardo contro Audero, Inter Club San Marino: "Era un nostro socio, sarà espulso"
- 11:45 Petardo contro Audero, Marotta: "La totalità dei nostri tifosi dissente da questo gesto insulso"
- 11:30 Bergomi: "Zielinski? Se torna Calhanoglu va fuori un altro. Riposi di Chivu idea giusta, ma..."
- 11:16 Moviola CdS - Tutto liscio per Massa. Ora si attende il referto sul petardo
- 11:02 CdS - Diaby, Perisic, Jones: non arriva nessuno. E Chivu incrocia le dita. Norton-Cuffy? Il piano è...
- 10:48 Moviola GdS - Esposito giù: niente rigore. Baschirotto rischia il rosso
- 10:34 Trevisani: "Mercato Inter? Ricordatevi l'estate. Vincere sempre con le ultime 12 è fondamentale: ecco i conti"
- 10:20 Adani: "Chivu uomo copertina dell'Inter. Guardate la squadra senza Thuram o Calhanoglu"
- 10:06 Avv. Afeltra: "Se Audero non avesse continuato si sarebbe rischiato lo 0-3 a tavolino. Così lo scenario è un altro"
- 09:52 La Repubblica - Petardo a Cremona, già domani la sanzione: tre gli scenari possibili
- 09:38 TS - Perisic e Diaby, doppio no sul mercato. E anche il Liverpool si tira indietro per Jones
- 09:24 Pagelle TS - Luis Henrique, crescita evidente. Esposito sufficiente, anche se...
- 09:10 Pagelle CdS - Dimarco risorsa inesauribile, Zielinski a suo agio
- 08:56 Pagelle GdS - Lautaro il migliore, Luis Henrique convince, Frattesi fuori quadro
- 08:42 GdS - Audero con stile: risultato omologato perché lo svolgimento del match non è stato condizionato. Ecco cosa rischiano l'Inter e i suoi tifosi
- 08:28 GdS - Jones e Diaby stoppati, Frattesi non si muove: chiuso il mercato dell'Inter
- 08:14 GdS - Troppo forte l'Inter e molto sportivo Emil Audero. Che differenza con la Cremonese
- 08:00 Marziani e UFO a Cremona: un’Inter 'aliena' nel mercato si conferma prima con i soliti noti. E Chivu manda un messaggio
- 00:10 Muro di PIF, Diaby non si muove dall'Al Ittihad. A vuoto l'ultimo tentativo dell'Inter
- 00:00 L'Inter di Chivu, non l'Inter di Oaktree. Primi in campo e ultimi sul mercato
- 23:55 Il pronostico di Trevisani prima di Bodo/Glimt-Inter: "Nerazzurri agli ottavi di Champions, chance al 70%"
- 23:47 GdS - Cremonese-Inter prosegue in stazione, tensioni tra ultras e polizia
- 23:40 Como, Fabregas: "Non siamo al livello di Inter e Milan, ma stiamo facendo un percorso"
- 23:39 Spalletti: "Icardi gran calciatore, ma all'Inter ha creato situazioni particolari. Non lo vogliamo alla Juve"
- 23:25 Corsera - Individuato il tifoso che ha lanciato il petardo: è un cane sciolto. Perse alcune dita, sarà arrestato
- 23:10 Torino, Baroni: "Simeone e gli altri indisponibili oggi non ci saranno con l'Inter, non voglio rischiare"
- 22:56 Torino, Adams pensa già all'Inter: "Spero che la vittoria di oggi rappresenti un nuovo inizio"
- 22:42 La Juventus vince in grande stile a Parma: poker bianconero al Tardini, doppietta di Bremer
- 22:27 Si chiude la telenovela Lookman, accordo totale con l'Atletico Madrid dopo la trattativa estiva con l'Inter
- 22:14 Romano: "Perisic bloccato, l'Inter ci riprova per Diaby. Il Liverpool blinda Jones, Frattesi resta a Milano"
- 22:11 fcinLancio del petardo, il colpevole sarebbe esterno alla Curva Nord
- 22:00 videoCremonese-Inter 0-2, Tramontana: "Bella vittoria. Sul mercato che dobbiamo dire? Chivu ha fatto..."
- 21:58 Torino, Cairo: "Mercoledì gara importante con l'Inter. La contestazione? Mi dispiace molto"
- 21:43 I tifosi del Bodø/Glimt invadono le agenzie viaggi: tutti vogliono essere a Milano il 24 febbraio
- 21:30 Gazzetta di Modena - Massolin, ecco perché il Modena ha detto sì all'Inter e no all'Udinese
- 21:15 Cremonese-Inter, la moviola - Serata tranquilla per Massa: nessun episodio dubbio, prestazione convincente
- 21:00 Chivu in conferenza: "Nel secondo tempo abbiamo pagato il contesto, mi prendo di buono la maturità raggiunta"
- 20:52 Cremonese, Nicola in conferenza: "Prestazione importante ma dobbiamo migliorare in alcune situazioni"
- 20:50 Bastoni in conferenza: "Non è stata la miglior Inter sul piano qualitativo. Eravamo preoccupati per la salute di Audero"
- 20:47 Chivu a ITV: "Non vogliamo che la squadra si abitui ai ritmi bassi. Onoreremo tutte le competizioni"
- 20:46 Chivu a DAZN: "All'Inter siamo sempre sotto esame. Audero? Sono d'accordo con Marotta"
- 20:40 Bastoni a DAZN: "Non è stata la migliore Inter, ma servono anche vittorie così". Poi spiega l'indole nerazzurra
- 20:38 Chivu a Sky: "Non vedo l'ora che finisca questo mercato. Frattesi è dell'Inter e ci fidiamo delle sue qualità"
- 20:35 Bastoni a ITV: "Ora entriamo nella fase clou della stagione, abbiamo in testa i nostri obiettivi"
- 20:30 Cremonese, Nicola a DAZN: "Inter fortissima, mi è piaciuto lo spirito. Audero si è dimostrato un uomo"
- 20:28 Cremonese, Zerbin in conferenza: "Abbiamo avuto le nostre occasioni ma loro non a caso sono primi"
- 20:27 Bastoni a Sky: "Soddisfatto di questa vittoria. Mancano gli scontri diretti ma ci arriveremo"
- 20:25 Cremonese, Nicola a Sky: "Se ci siamo consegnati all'Inter all'inizio? Esagerato. Audero, non voglio commentare l'episodio"
- 20:22 Marotta: "Stigmatizziamo e condanniamo quanto successo. Gesto che non c'entra nulla con i valori dell'Inter"
- 20:16 Petardo contro Audero, la condanna di Marotta: "Gesto insulso per l'antisportività. Situazione mai vissuta"
- 20:13 Lautaro a Sky: "Il gol è per mia figlia. Noi padroni del campionato? Manca ancora tanto"