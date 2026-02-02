I cancelli dello U-Power Stadium di Monza, impianto che mercoledì 4 febbraio ospiterà eccezionalmente Inter-Torino di Coppa Italia (kick-off ore 21), apriranno alle 19. I tifosi nerazzurri, informa il club milanese, dovranno parcheggiare al 'park azzurro', acquistando il parcheggio online prima di recarsi allo stadio.

Per l'ingresso allo stadio è necessario utilizzare gli ingressi segnalati sui biglietti, come da indicazioni seguenti o ulteriori disposizioni comunicate direttamente allo stadio attraverso i cartelli posti sulla cancellata.

GATE 1: Ingresso Tribuna Settori M-U

GATE 2: Ingresso Autorità, Tribuna Onore

PASSO CARRAIO 3: Ingresso Giornalisti

GATE 3: Ingresso Tribuna Settori A-L

PASSO CARRAIO 5: Ingresso Fotografi

GATE 5: Ingresso Curva Sud, tifosi Inter GATE 6: Tribuna est

GATE 7: Tribuna est e Ingresso Diversamente Abili

GATE 9: Ingresso Settore Ospiti Nei pressi dei Gate di accesso sono state organizzate delle zone di prefiltraggio.

In considerazione delle vigenti procedure d'ingresso allo stadio si consiglia di presentarsi all'U-Power Stadium con congruo anticipo. - sono stati installati i tornelli, sarà necessario presentarsi al tornello muniti di biglietto - si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto o sul tagliando segnaposto; l’accesso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito.

COME ARRIVARE ALLO U-POWER STADIUM

Dalla tangenziale est, A1 da Melegnano (barriera Milano sud): raggiungere l'imbocco per la tangenziale EST. Subito dopo lo svincolo di Viale Palmanova, stare sulla destra in direzione Nord. Imboccare il raccordo con la tangenziale Nord. Dopo circa 8 km si trova il casello, stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.

Dalla tangenziale ovest, A4 da Torino e aeroporto di Milano Malpensa - Silvio Berlusconi: uscire allo svincolo Cormano, in direzione nord immettersi sulla superstrada Milano-Meda verso Meda. Subito dopo Cormano, imboccare la tangenziale Nord. Subito dopo un tunnel, imboccare l’uscita Monza - S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.

Da Venezia, A4: Imboccare lo svincolo per il raccordo Monza Tangenziale Nord. Stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.

Dall'Aeroporto di Milano Linate: raggiungere l'imbocco per la tangenziale EST ingresso Linate/Viale Forlanini. Subito dopo lo svincolo di Viale Palmanova, stare sulla destra in direzione Nord. Imboccare il raccordo con la tangenziale Nord. Dopo circa 8 km si trova il casello, stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.

Dalla stazione F.S.: prendere via Azzone Visconti, svoltare alla seconda strada principale a destra: via Bergamo. Proseguendo sempre dritto sulla direttrice principale, si imbocca Viale Sicilia e lo stadio si trova sulla sinistra.

LA FIAMMA OLIMPICA A MONZA: CHIUSURE STRADALI

Mercoledì 4 febbraio sarà inoltre un giorno speciale per la città di Monza, che verrà attraversata dal passaggio della Fiamma Olimpica in vista dell'apertura ufficiale dei Giochi di Milano-Cortina 2026. La fiaccola, provenendo da Lissone, attraverserà Monza lungo un percorso di circa 4km durante il quale si alterneranno 17 tedofori.

Per permettere il transito del convoglio in città in sicurezza, il 4 febbraio 2026 dalle ore 17 alle ore 20 - a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica a discrezione della Questura e comunque fino al passaggio del corteo - è vietata la circolazione a tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.

Sono esclusi i mezzi autorizzati a seguire il corteo e i mezzi di pronto intervento.

Qui il percorso della fiaccola in città: via Boito, provenienza dal Comune di Lissone, via Pergolesi, via Ramazzotti, v.le Brianza, v.le Regina Margherita, piazza Citterio, via Carlo Alberto, piazza Roma, via Vittorio Emanuele II, via Passerella dei Mercati, spalto Santa Maddalena, vicolo dei Molini, via Luini, piazza Duomo, via Rossi, via Italia, via della Vittoria, piazza Trento e Trieste (arrivo). Gli impianti semaforici lungo gli assi stradali indicati potranno essere temporaneamente disattivati e/o funzionanti a luci gialle lampeggianti, per consentire la massima fluidità e continuità al traffico. Sospensione varchi ZTL Dalle ore 20 del 3 febbraio alle ore alle ore 6 del 5 febbraio, in deroga all’ordinanza nr 3822/2017, è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente ai seguenti varchi: n. 4 di piazza Roma n. 6 di via Longhi n. 9 di via Lambro