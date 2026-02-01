Raggiunto da DAZN sul prato dello Zini, il presidente nerazzurro Beppe Marotta presenta l'imminente sfida tra Cremonese e Inter soffermandosi anche su altri argomenti.

Che soddisfazione c'è ad avere più alternative rispetto all'anno scorso in attacco?

"Grande merito a Chivu che ha migliorato il reparto e ha avuto anche l'intuizione su uno dei migliori giovani di questo momento in Italia come Esposito. Abbiamo un attacco di qualità, siamo orgogliosi di averlo fatto con un tecnico che arriva dal settore giovanile".

Quando torna Dumfries? Diaby è un'opportunità?

"Non voglio pronunciarmi perché non sono medico, ma credo che nel giro di un mese possa essere disponibile. Per quanto riguarda il mercato non abbiamo mai avuto l'ansia di colmare lacune, se non per questa situazione ma non c'erano opportunità da sfruttare. Diaby era sicuramente un'opportunità, abbiamo fatto un sondaggio ma la risposta della società è di volerlo tenere. È evidente che la cosa si è fermata lì".

Frattesi è titolare, è al centro del progetto?

"Abbiamo sempre detto che mandiamo via chi vuole andare, lui non ha manifestato questa intenzione. Oggi gioca e per noi è molto importante, la speranza è che possa avere continuità anche se la concorrenza è forte. Dipende molto da lui e da una serie di fattori".

È in definizione la trattativa con Massolin?

"Abbiamo fatto alcune operazioni come investimento in giovani, anche questa è stata fatta con l'intuizione di prendere un giocatore che può essere utile in prima squadra in futuro. I buoni rapporti col Modena ci portano a dire che domani potremo definire tutto, con il giocatore che però finirà la stagione al Modena".