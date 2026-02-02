Su La Repubblica si legge di quanto accaduto ieri a Cremona in occasione del petardo arrivato a pochi metri da Emil Audero. A quanto pare il responsabile del folle gesto apparterrebbe a un Inter Club Emiliano, non al tifo organizzato.

Il giudice sportivo, una volta letto il referto e il rapporto della Procura, sceglierà come punire l'Inter per responsabilità oggettiva. Se Massa confermerà che la gara si è chiusa regolarmente (e così dovrebbe essere) la sensazione è che si possa andare verso una multa salata (50mila euro) e la chiusura del settore ospiti per le prossime trasferte o della Curva nella prossima in casa contro la Juve. La sanzione, in ogni caso, dovrebbe arrivare già domani.