La Gazzetta dello Sport ricostruisce gli attimi del folle gesto di un tifoso (?) dell'Inter, che ha lanciato un petardo in campo a inizio ripresa colpendo Audero e mettendo il portiere a serio rischio incolumità fisica.

"Il pensiero circola veloce: adesso Nicola è costretto a sostituire Audero e lo 0-2 maturato in fratta sul campo diventa 3-0 a tavolino. Ma Audero si alza. Ha una ferita su una coscia e l’orecchio destro che rimbomba. Ma non ci pensa neanche un secondo a chiedere il cambio. Vuole continuare. E lo farà fino alla fine, orgogliosamente. Un comportamento che non dipende soltanto dal recente passato nell’Inter – ha giocato 4 partite nel campionato concluso con lo scudetto della stella – ma da una questione di stile. Aveva fatto qualcosa di simile anni fa Edoardo Bove, colpito da una bottiglietta lanciata dai tifosi della Lazio durante un derby: già sostituito, non fece una piega e camminò tranquillo verso gli spogliatoi. La classe non è acqua, in tutti i sensi", si legge.

L'Inter - da Marotta a Lautaro - ha immediatamente preso una posizione forte sull'accaduto, riconoscendo la correttezza dell'ex portiere nerazzurro. "Dal momento che l’episodio non ha condizionato lo svolgimento della partita, il risultato di 0-2 sarà omologato. La società però dovrà pagare una multa molto salata, secondo il principio della responsabilità oggettiva. E la tifoseria sarà punita con una sanzione dura, non per forza limitata al blocco delle trasferte che ha colpito altre curve: potrebbe essere chiusa anche la Curva Nord di San Siro per una o più partite", spiega la rosea.

Il responsabile è già stato individuato e si tratterebbe di un "cane sciolto", in realtà non appartenente alla Curva Nord. Secondo la ricostruzione, un secondo petardo gli sarebbe esploso in mano, causando la perdita di tre dita e l'ira dei compagni di tifo. Ricoverato in ospedale, sarà arrestato.