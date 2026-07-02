Questa è l'estate degli addi in casa Sassuolo, come evidenzia Il Resto del Carlino. Dopo Fabio Grosso e Giovanni Carnevali, a chiudere un enorme cerchio è anche Emiliano Bigica, allenatore della Primavera dal 2020 e protagonista di una crescita evidente dei giovani neroversi. Il saluto è arrivato attraverso i canali social del club: "Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della Primavera Emiliano Bigica", un messaggio stringato che probabilmente non chiarisce neanche lontanamente quanto era diventato importante l'ex calciatore per il Sassuolo a livello giovanile.

Adesso per lui si aprono nuove opportunità professionali e stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe sedersi sulla panchina della U20 dell'Inter, dopo la separazione con Benny Carbone.