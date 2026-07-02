L'ex calciatore, campione del Mondo '82 e oggi editore e opinionista Fulvio Collovati ha espresso il proprio parere su diversi temi legati alla Serie A di calcio e non solo in un’intervista rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Di seguito la sua opinione sulla prima stagione di Cristian Chivu da allenatore dell’Inter e sul futuro che attende il tecnico nerazzurro, seguita da una riflessione sul trasferimento di Marco Palestra al Chelsea.
Al suo primo anno all'Inter, Christian Chivu ha ottenuto due trofei, lo Scudetto e la Coppa Italia. Qual è il suo giudizio sull'operato dell'allenatore romeno?
“A essere sincero, all'inizio della stagione nutrivo qualche perplessità in merito alla scelta di Chivu come allenatore dell'Inter, ma sono stato contento di essermi ricreduto su di lui. Bisogna dargli il merito di aver saputo valorizzare diversi elementi della rosa, ha completamente rigenerato Federico Dimarco sulla corsia sinistra, ha dato molta fiducia a Pio Esposito e ha saputo lanciare un giovane molto promettente, qual è Sucic. Si è rapportato con tutto il gruppo con molta umiltà, specialmente con quelli che vengono definiti i senatori di una squadra; malgrado la presenza di singoli non più giovanissimi, tra cui Acerbi, De Vrij e Mkhitaryan, direi che la squadra ha sempre mostrato una certa compattezza, a eccezione di qualche breve periodo in cui c'è stato un oggettivo calo di rendimento. C'è la necessità di un ricambio generazionale anche per l'Inter, anche se l'opera di ringiovanimento da parte della società è stata sempre attiva ogni anno”.
Crede che per Chivu possa esserci una permanenza sulla panchina dell'Inter più lunga del 2028, anno di scadenza del suo contratto?
“Il prossimo passo, direi fondamentale, sarà la conferma dei calciatori più importanti; è andato via Dumfries, per cui il primo pensiero sarà valutare chi potrà essere il suo sostituito sulla fascia destra; si sta parlando molto di Solet dell'Udinese, ma la vedo piuttosto complicata; inoltre, andrà acquistato un nuovo portiere. In Italia, è la compagine che presenta meno criticità di organico, per cui credo che l'Inter continuerà ad adottare la politica calcistica che sta facendo da anni, cioè quella di implementare la squadra con pochi acquisti, ma appropriati. D'altronde, nessuna squadra può vantare un reparto offensivo con Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Bonny. Per Chivu ci sono tutte le premesse per restare piuttosto a lungo, ma il destino di ogni allenatore resta sempre legato alle dinamiche societarie. Il calcio italiano non sta affatto attraversando un periodo florido, questo è un dato che è sotto gli occhi di tutti; basti vedere quasi tutte le big che sono costrette a vendere e a limitare il proprio mercato in entrata. Resta un abisso della nostra realtà rispetto a quella inglese e spagnola, dove si continua a investire massicciamente. Il trasferimento del giovane Palestra al Chelsea ne è la prova lampante”.
Proprio su Marco Palestra, c'erano forti indizi perché potesse approdare all'Inter, ma così non è stato. Si tratta di un'ulteriore perdita per il calcio italiano?
“Se fossi stato nei panni di Palestra, avrei scelto senza esitazione l'Inter. Considerata la sua giovanissima età, avrei firmato un contratto di quattro o cinque anni per poi, eventualmente, valutare l'opportunità di un trasferimento in una big estera. Il suo entourage ha optato per una strategia del tutto diversa e lui non avrà potuto dire di no. Con tutto il rispetto per il Chelsea, avrei scelto Milano come destinazione per il proprio futuro”.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - News
Altre notizie
- 12:14 Ausilio: "Il calciomercato è lavoro e fatica. Lautaro? Vi racconto un aneddoto"
- 12:00 videoBASTONI non va dai PM, l'INTER non rischia nulla. E il CLUB ha già detto al ragazzo che...
- 11:55 Curtis Jones, aumentano le possibilità di una permanenza al Liverpool
- 11:43 Un nuovo Zanetti all'Inter? Tomas verso i nerazzurri: "A 14 anni è già un atleta"
- 11:32 Belgio-Senegal, Lukaku non calcia il rigore decisivo. Poi spiega il motivo
- 11:01 Inter, in arrivo la prima proposta ufficiale per Khalaili all'USG
- 10:46 Collovati: "Per l'Inter pochi acquisti ma appropriati"
- 10:32 Caso Bastoni, nuova chat con il factotum della Ma.De
- 10:18 Dopo Grosso e Carnevali, il Sassuolo saluta Bigica. L'Inter lo attende
- 10:04 La Repubblica - Oaktree-RedBird, derby lombardo nel basket
- 09:50 Inter-Chalobah, contatti diretti. Offerto un terzino dalla Premier, ma priorità a Khalaili
- 09:36 GdS - Conte ct con l'aiuto della Serie A: verso un quadriennale
- 09:22 Provedel, non c'è ancora accordo. L'Inter ora guarda all'estero
- 09:08 CdS - Mkhitaryan-Inter per un altro anno: decisivo il colloquio con Chivu
- 08:54 TS - E se il budget di Palestra andasse in difesa? Il punto in casa Inter
- 08:40 Vieri: "Scudetto? Sarà ancora Inter-Napoli. Mancini o Conte ct? Dico che..."
- 08:30 TS - Riflessioni Inter (d'accordo con Chivu): il tecnico ha una speranza a centrocampo
- 08:20 CdS - Como su Solet, si apre la strada per Chalobah all'Inter. Nome forte per il secondo difensore
- 08:10 GdS - Bastoni non si presenterà dai pm: il colloquio coi dirigenti e gli scenari futuri
- 08:00 Mondiali 2026: Balogun-Tillman, Stati Uniti agli ottavi. Ora tocca a due interisti
- 07:30 Europeo U19, Bollini: "Croazia insidiosa, servirà massima attenzione"
- 00:50 Belgio, clamorosa rimonta sul Senegal e ottavi raggiunti al 124'
- 00:00 I cinque senatori
- 23:55 UFFICIALE - Juve, preso Jeff Ekhator dal Genoa: le cifre
- 23:41 Arbitri Serie A 26/27: Abisso, Pezzuto e Piccinini dismessi per 'limiti di permanenza nel ruolo'
- 23:27 Serie C, dopo la metà di luglio ci sarà la pubblicazione dei gironi
- 23:15 Marca - Real, Camavinga al City. Poi due acquisti: Bastoni primo nome per la difesa
- 22:59 Tonali al Tottenham per 100 mln di sterline: è il calciatore italiano più costoso di sempre
- 22:45 L'agente di Di Gregorio attacca la Juve. E cita anche l'Inter nei gol subiti
- 22:30 Croazia, Vlasic: "Portogallo forte, ma loro pensano lo stesso di noi"
- 22:16 FIGC, Calcagno e Simonelli eletti come vice presidenti
- 22:02 Sky - Como, ora occhi sulla difesa: tra gli obiettivi anche Solet e Chalobah
- 21:50 Il legale di Bastoni: "Abbastanza resiliente per superare questa sfortuna"
- 21:35 Sky - Khalaili, testa a testa Inter-Napoli: nerazzurri in fase di sorpasso
- 21:21 Burruchaga: "Argentina fortunata ad avere due attaccanti come Lautaro e Julian"
- 21:07 UFFICIALE - Bayern, colpo Saibari: "Tra i club più grandi del mondo"
- 20:52 Zazzaroni esalta il Como: "Ha strappato Paz all'Inter. E aveva preso Chalobah, poi..."
- 20:38 L'Inter sceglie benissimo: Bigica allenerà la Primavera dei nerazzurri
- 20:24 Mondiale, Francia agli ottavi: Djorkaeff abbraccia Thuram negli spogliatoi
- 20:10 Kane fa l'uragano e ribalta il Congo: Inghilterra avanti col brivido
- 19:56 U19, l'interista Iddrissou: "Felice per il mio primo Europeo con la Nazionale"
- 19:42 Il Bologna continua a monitorare Akinsanmiro: i dettagli
- 19:28 Pisa, si stringe per Cocchi: il nodo riguarda solo le cifre
- 19:14 Malagò: "Ct dell'Italia nostra priorità. Ma non ho ancora parlato con nessuno"
- 19:00 Rivivi la diretta! SOLET "mollato", il caso BASTONI, JONES e non solo. Dal MERCATO al ritorno in CAMPO: LUGLIO DECISIVO
- 18:40 Costa d'Avorio fuori dal Mondiale, Fae: "Ci è mancata un po' di maturità"
- 18:25 Intanto Vuskovic corre verso il Brighton per circa 60 milioni di euro
- 18:12 Sala su Milano olimpica 2036: "C'è Roma ma noi vogliamo andare avanti"
- 18:00 D'Ambrosio: "Rigiocherei la finale di Champions. Ho sempre dato tutto"
- 17:50 Stankovic e Massolin, background diverso e speranze (interiste) comuni
- 17:44 Dennis Curatolo torna in Serie C? Il Barletta pensa all'ex nerazzurro
- 17:29 Coppa Italia Primavera: possibile derby col Milan agli ottavi
- 17:15 L'ex allenatore di Palestra: "Poteva andare all'Inter già a 11 anni. Però..."
- 17:01 Primavera 1, gli orari delle prime 5 giornate: debutto col Genoa il 23 agosto
- 16:46 Bellinazzo: "La gestione Conte ha inciso sui conti del Napoli come all'Inter"
- 16:32 Nations League, definito il calendario 2026: l'Italia parte col Belgio a Roma
- 16:17 Vittoria in tribunale per Suning: risarcimento da parte di Wanda Group
- 16:04 Matthäus: "Problemi coi viaggi e le famiglie, che disastro la Germania"
- 15:50 De Vrij: "Panathinaikos giusto per me. Anche Calabria è contento"
- 15:44 Pavard-Inter, rottura totale. Nessuna possibilità di reintegro
- 15:30 Inchiesta escort, Bastoni incline a non presentarsi in Procura venerdì
- 15:20 Capo Verde, Lopes Cabral: "Batteremo l'Argentina. Lautaro mi piace"
- 15:10 UFFICIALE - Palestra è del Chelsea: "È stata una scelta facile, perché..."
- 15:00 Palestra, ciao Atalanta e Serie A: "Emozioni che non dimenticherò"
- 14:51 Sommer saluta: "Grazie di cuore Inter, tre stagioni indimenticabili"
- 14:37 Bastoni indagato, la ragazza nega: "Non mi sono prostituita con lui"
- 14:35 M. Paganin: "Chivu vorrà alzare l'asticella. Palestra? L'Inter reagirà"
- 14:20 Alaba proposto a Inter e Milan: due rifiuti per l'austriaco
- 14:05 Solomon sponsorizza Khalaili: "Inter perfetta per lui, può avere successo"
- 13:54 Vendita di San Siro, Sala: "Tempi stretti? Tutte sciocchezze"