Chiacchierata di calciomercato con Filippo Tramontana. Con lui abbiamo parlato del caso Bastoni e dei possibili risvolti sportivi e sul mercato, senza entrare nel dettaglio della vicenda giudiziaria.

Spazio anche alle trattative per difesa e centrocampo, con un occhio di riguardo alle operazioni Chalobah e Khalaili. Sullo sfondo resta l'autocandidatura di Perisic e l'ipotesi di un suggestivo e clamoroso ritorno.