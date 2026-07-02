Chiacchierata di calciomercato con Filippo Tramontana. Con lui abbiamo parlato del caso Bastoni e dei possibili risvolti sportivi e sul mercato, senza entrare nel dettaglio della vicenda giudiziaria.

Spazio anche alle trattative per difesa e centrocampo, con un occhio di riguardo alle operazioni Chalobah e Khalaili. Sullo sfondo resta l'autocandidatura di Perisic e l'ipotesi di un suggestivo e clamoroso ritorno. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 16:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.