Pantaleo Corvino ha parlato del trasferimento di Marco Palestra al Chelsea ai microfoni di Tuttomercatoweb dopo aver chiuso la propria esperienza al Lecce.

"Se vale tutti quei soldi? Dopo solo un campionato con il Cagliari si può parlare solo di potenzialità - afferma -. La carenza di qualità ti può portare a volte a rischiare sulla potenzialità e questi 50 milioni e passa di euro credo che possano sembrare un azzardo per uno che ha fatto solo un campionato di Serie A per giunta con il Cagliari, però poi alla fine puoi anche pensare che i grandi club non trovando la qualità conclamata possano appunto rischiare per una cifra del genere"

Le parole su Malagò

L'ex dirigente del Lecce ha commentato anche l'elezione di Malagò a nuovo presidente Figc. "Ho sempre detto, e ne sono convinto, che in Italia non è che mancano i dirigenti - le sue parole -. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori: in Italia credo che ci sia il meglio. Credo che tutto sia da addebitare ad un sistema che ormai è un obsoleto, vecchio, è un sistema che va cambiato. Mancano le potenzialità che c'erano una volta, mancano le strutture, ma queste non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. C'è un sistema, ripeto, che non permette a queste potenzialità che diventino qualità importanti nelle nazionali"