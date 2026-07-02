La Spagna vince e convince prendendosi un posto tra le migliori 16 del Mondiale con un perentorio 3-0 rifilato all'Austria di Ralf Rangnick, impotente di fronte alla netta superiorità delle Furie Rosse. La squadra campione d'Europa in carica domina dall'inizio alla fine, produce occasioni a grappoli andando in vantaggio al 36' con Mikel Oyarzabal, che poi concede il bis all'89'. In mezzo la rete di Pedro Porro, al minuto 66', che, di fatto, chiude i conti prima dei titoli di coda. Iberici agli ottavi di finale del Mondiale, dove troveranno una tra Portogallo e Croazia, in campo all'una di notte italiana. 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 23:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.