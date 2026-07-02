Dopo aver visto sfumare Marco Palestra, trasferitosi al Chelsea, e aver salutato Denzel Dumfries, passato al Real Madrid, l'Inter è alla ricerca di un nuovo esterno destro per completare la rosa. Il nome in cima alla lista è quello di Anan Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise, seguito da tempo anche dal Napoli.

Il Napoli è fermo, l'Inter ne approfitta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli aveva già raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, ma al momento non può chiudere l'operazione. Il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà infatti prima alleggerire la rosa attraverso alcune cessioni, passaggio necessario prima di poter affondare il colpo. Una situazione che favorisce l'Inter, libera invece di muoversi immediatamente sul mercato.

Più spazio in nerazzurro

Oltre alla diversa situazione economica e di mercato, c'è anche un aspetto tecnico che potrebbe risultare decisivo. Con la partenza di Dumfries, Khalaili avrebbe infatti concrete possibilità di diventare titolare sulla fascia destra dell'Inter sin dal suo arrivo. Al Napoli, invece, dovrebbe contendersi il posto con Giovanni Di Lorenzo, capitano degli azzurri e punto di riferimento della squadra. Per questi motivi, al momento, i nerazzurri sembrano aver guadagnato un vantaggio nella corsa all'esterno israeliano, anche se la sfida di mercato con il Napoli resta ancora aperta.