Si è chiusa ieri ufficialmente l'avventura di Yann Sommer con la maglia dell'Inter. Il club nerazzurro ha annunciato l'addio del portiere svizzero, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, ponendo fine alla sua esperienza a Milano. Per l'ex estremo difensore del Bayern Monaco si apre ora una nuova fase della carriera, con diverse opportunità sul tavolo.

Dalla Svizzera all'Inghilterra

Nelle ultime settimane si era parlato soprattutto di un possibile ritorno in patria, con il Basilea interessato ad accogliere il portiere per la fase conclusiva della sua carriera. Nelle ultime ore, però, è emersa una nuova pista proveniente dalla Premier League.

L'Arsenal pensa allo svizzero

Secondo quanto riportato dal portale inglese TeamTalk, l'Arsenal avrebbe inserito Sommer nella lista dei candidati per il ruolo di secondo portiere alle spalle di David Raya. I Gunners sono infatti alla ricerca di un vice esperto dopo la partenza di Kepa Arrizabalaga, accostato a sua volta anche all'Inter nelle scorse settimane.

Sommer rappresenterebbe un profilo affidabile e di grande esperienza internazionale, ma non è l'unico nome seguito dal club londinese. Tra le alternative figurano anche Matthew Ryan, reduce dall'esperienza al Levante, Stefan Ortega, ex Manchester City, e Illan Meslier, rimasto svincolato dopo la fine del rapporto con il Leeds United.