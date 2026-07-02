Sebastiano Esposito, quale futuro? L'attaccante del Cagliari spegne oggi 24 candeline. Esposito, arrivato in Sardegna nell’estate 2025 dall’Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, è diventato a tutti gli effetti un calciatore del club sardo dopo il raggiungimento della salvezza al termine della stagione. Quest'oggi ha festeggiato il compleanno in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. In chiave mercato abbiamo già parlato dei forti interessamenti del Como per il giocatore.

La valutazione del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Anche l'Inter osserva la sua situazione, visto che i nerazzurri detengono il 40% sulla futura rivendita.