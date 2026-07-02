Il rigore di José Canale ha stroncato all'improvviso il percorso della Germania, tra le Nazionali favorite, al Mondiale. Terza delusione consecutiva per la DFB, e in patria si sta già sentendo il bisogno di cambiare le cose, partendo dai giocatori coinvolti. Quali possono far parte della Nazionale del futuro? Chi è in bilico? Chi dovrebbe andarsene? E chi sarà in grado di fare il salto di qualità? La testata Focus prova a fare il punto della situazione, a bocce ormai ferme.
Otto stelle della DFB sono indispensabili per il processo di ricostruzione.
Nathaniel Brown (22)
Lennart Karl (18)
Felix Nmecha (25)
Assan Ouédraogo (20)
Aleksandar Pavlovic (22)
Nico Schlotterbeck (26)
Florian Wirtz (23)
Jamal Musiala (23)
Wirtz e Musiala sono (almeno in teoria) i giocatori eccezionali che saranno cruciali per il futuro. Tuttavia, hanno bisogno di una solida base attorno a loro, come ha dimostrato questo Mondiale. In difesa, Schlotterbeck e Brown formeranno un nucleo cruciale nei prossimi anni. Nonostante un torneo altalenante, Pavlovic e Nmecha, che ha mostrato sprazzi del suo potenziale da fuoriclasse, sono considerati le prime scelte a centrocampo. Tuttavia, entrambi devono assolutamente fare il salto di qualità. Ouédraogo, che ha sostituito l'infortunato Karl, è, come la stella del Bayern, una parte indispensabile del futuro della Germania.
Sette stelle della DFB avranno l'opportunità di mettersi ulteriormente alla prova.
Nadiem Amiri (29)
Kai Havertz (27)
Joshua Kimmich (31)
Angelo Stiller (25)
Jonathan Tah (30)
Deniz Undav (29)
Nick Woltemade (24)
Kimmich, Tah e il più giovane Havertz sono tra le figure di spicco di una generazione di calciatori non proprio fortunata. Tuttavia, il loro impegno, la loro grinta e le loro doti di leadership sono innegabili. Se il trio riuscirà a mantenere un posto da titolare fisso nei top club nei prossimi anni, dovrebbe anche riuscire a conquistarsi un posto in Bundesliga.per rimanere nella nazionale tedesca. Amiri si è dimostrato una risorsa preziosa in panchina e un vero leader. Il futuro commissario tecnico della nazionale può certamente iniziare a pianificare gli Europei del 2028. Lo stesso vale per Undav e Woltemade. Quest'ultimo, tuttavia, ha bisogno di rilanciare la sua carriera a livello di club. Se Stiller riuscirà a fare il salto di qualità in un top club, diventerà un serio contendente per il duo Pavlovic/Nmecha.
Sei giocatori sono in dubbio per la nazionale.
Waldemar Anton (29)
Maximilian Beier (23)
Jamie Leweling (25)
Alexander Nübel (29)
David Raum (28)
Malick Thiaw (24)
Questi giocatori sono i meno responsabili del declino della squadra, ma sono o riserve emotive (Anton, Raum) o sono rimasti fermi nell'orbita della nazionale per anni (Beier, Leweling, Thiaw). È altamente improbabile che riescano a compiere il passo decisivo successivo. Nel frattempo, il portiere Nübel probabilmente non andrà mai oltre il ruolo di secondo portiere.
Sei stelle non hanno più un futuro nella nazionale tedesca
Oliver Baumann (36)
Leone Goretzka (31)
Pascal Gross (35)
Manuel Neuer (40)
Antonio Rüdiger (33)
Leroy Sané (30)
Neuer ha ormai definitivamente concluso la sua carriera nella DFB. Anche Baumann e Groß non hanno futuro a causa dell'età avanzata. Goretzka, Rüdiger e Sané sono tra i principali candidati all'esclusione dalla rosa , ma sono necessari per il rinnovamento necessario.
Giovani giocatori, che è ciò che serve per un nuovo inizio
Portieri: Jonas Uribig (22), Dennis Seimen (20), Mio Backhaus (22)
Difesa: Finn Jeltsch (19), Karim Coulibaly (19), Yann Bisseck (25)
Centrocampo: Tom Bischof (21), Kennet Eichhorn (16)
Attacco: Said El Mala (19), Nicolò Tresoldi (21)
Uno sguardo al futuro: e finalmente può tornare a essere luminoso. La Germania ha in serbo giocatori promettenti che possono plasmare il futuro della nazionale. Nel ruolo di portiere, Urbig, già presente ai Mondiali come portiere di riserva, Seimen (VfB Stoccarda) e Backhaus (in procinto di trasferirsi dal Werder Brema all'SC Freiburg) sono tre portieri promettenti pronti a scendere in campo dal primo minuto. In difesaSia Jeltsch (VfB Stoccarda) che Coulibaly (attualmente al Werder Brema, probabile trasferimento) hanno un futuro promettente. Bisseck ha vinto il campionato italiano con l'Inter la scorsa stagione, partendo da titolare fisso. Dovrebbe quindi essere quasi certo di un posto nella nazionale tedesca. Bischof è un leader assoluto nella squadra Under 21 e, dopo la partenza di Goretzka, il prossimo passo per il ventunenne è ora previsto al Bayern Monaco. Eichhorn ha solo 16 anni, ma è già sulla bocca di tutti. Acclamato come un "bambino prodigio", questo talento eccezionale si trasferirà dall'Hertha BSC al Bayer Leverkusen quest'estate. Se riuscirà anche solo ad avvicinarsi alle aspettative, lo attende una grande carriera. In attacco, insieme ai giovani Karl e Ouédraogo, El Mala (1. FC Köln) rappresenta la minaccia principale. Questo trio, unito a Wirtz e Musiala, promette numerose opzioni offensive creative. E Tresoldi (Club Brugge) tornerebbe finalmente a essere un vero attaccante. Una qualità che alla Germania è mancata durante il deludente Mondiale.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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