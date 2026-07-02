Filip e Aleksandar Stankovic tornano a casa, nell'Accademia dove sono cresciuti. Lo comunicano proprio i social della stessa:

"ACCADEMIA È SEMPRE CASA



Ci sono legami che non si spezzano mai.



Oggi abbiamo avuto il piacere di riaccogliere i fratelli Stanković, tornati ad allenarsi nella nostra Accademia Internazionale Calcio, dove in passato hanno condiviso con noi un importante percorso di crescita.



Rivederli sui nostri campi è motivo di grande orgoglio e conferma che certi valori, certe emozioni e certi luoghi restano nel cuore.



ACCADEMIA È SEMPRE CASA ", conclude il post