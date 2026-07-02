Non sono arrivati indizi di formazione dall'allenamento di mercoledì della Nazionale argentina in vista della sfida contro Capo Verde, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale. Nei minuti della seduta aperta alla stampa, Lionel Scaloni ha distribuito 13 pettorine tra i titolari e i giocatori in lizza per un posto nell'undici iniziale, una mossa che non ha permesso ai giornalisti presenti di capire le reali intenzioni del ct dell'Albiceleste.

I dubbi sono sempre tre: Nicolás Tagliafico e Facundo Medina si contendono una maglia per un posto sulla fascia, mentre al centro della difesa il ballottaggio è tra Cristian Romero, non al meglio, e Nicolás Otamendi. Infine, il solito punto di domanda sul partner d'attacco di Lionel Messi: la partita Lautaro Martínez-Julián Álvarez è aperta, anche se il Toro appare in vantaggio. Lo riporta Tyc Sports.