L'ex difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio era ospite presso iGB L!VE 2026 a Londra presso gli stand Betsson. Nell'occasione l'ex calciatore ha rilasciato un'intervista a Jamma parlando della sua carriera e delle sue emozioni: "E' motivo di orgoglio essere ancora associato all'Inter, ho smesso di giocare ma l'affetto dei tifosi lo sento ancora, anche di diverse generazioni anche ed è una cosa che mi inorgoglisce molto. Oltre a essere stato un buon giocatore quello che la gente aprezza è l'essere umano, i valori che ho rappresentato come uomo e come sportivo, ed è una cosa che per me vale tanto.

Una partita in cui ho dato tutto? Sono sempre sceso in campo dando il meglio di me, sia umanamente che sportivamente, poi siamo esseri umani e ci sono partite in cui rendi meno e altre di più. Una partita che rigiocherei è la finale di Champions League contro il Manchester City, stadio fantastico, siamo arrivati a un passo dal sogno. Però il calcio è fatto di vittorie e sconfitte, bisogna andare avanti, percorso straordinario che ha insegnato tanto a me e ai ragazzi che ancora giocano dando un senso di appartenenza maggiore, più esperienza e delle conoscenze in più rispetto all'anno prima, che si sono viste poi negli anni successivi".

Nel ruolo di ambassador del settore giovanie dell'Inter D'Ambrosio aggiunge: "L'epoca è diversa ma la voglia di giocare è la stessa, il sogno di arrivare è lo stesso, la voglia di divertirsi, giocare insieme, gioire per una vittoria o piangere per una sconfitta anche in giovane età non è cambiato. E' cambiata la generazione, è cambiata la pressione dei genitori verso i figli, bisognerebbe riscoprire la naturalezza di questo gioco. Ai miei figli dico sempre 'divertitevi ma fatelo in maniera seria'. Sembra un paradosso ma siate consci di quello che state facendo per migliorare e raggiungere il vostro sogno ma con leggerezza. Il gioco è una cosa seria, possiamo concludere con una battuta".