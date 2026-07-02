In questo momento, in base ai più recenti rumors di mercato, sembra che l'Inter stia spingendo l'acceleratore sul fronte Trevoh Chalobah. Un pallino di lunga data della dirigenza che in questa sessione potrebbe essere raggiungibile, ma con un investimento comunque significativo. Il classe '99 infatti non è considerato prioritario dal Chelsea, che potrebbe fare cassa lasciandolo andare per una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro. Per la difesa l'obiettivo primario dei Blues oggi è il nazionale francese Maxence Lacroix, difensore del Crystal Palace, per il quale non c'è ancora un accordo ma sicuramente servirà un investimento da circa 60 milioni di euro.

Contropartite

Per convincere il Palace a cedere il proprio giocatore, da Londra sarebbero pronti anche a offrire delle contropartite che colmino il buco al centro della difesa lasciato dalla partenza del transalpino. Tra le opzioni prese in considerazione figurerebbe anche Chalobah, che ha vestito la maglia delle Eagles per 6 mesi in prestito prima di rientrare alla casa madre. Oltre al classe '99 che piace sia a Como sia a Inter, gli altri giocatori messi a disposizione sarebbero Tosin Adarabioyo, Axel Disasi e Benoit Badiashile.