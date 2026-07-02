In queste ore, l’Inter sta portando avanti la trattativa per Anan Khalaili in maniera convinta, sia con gli agenti del laterale classe 2004 israeliano sia con la dirigenza dell'Union Saint-Gilloise, club che detiene la proprietà del cartellino del giocatore. I nerazzurri, conferma Fabrizio Romano, stanno provando ad approfittare dell'impasse del Napoli che, dopo aver trovato una base d’intesa con il ragazzo, ora deve aspettare di cedere prima di affondare il colpo con i belgi.

"È una trattativa blindata nella gestione: non ci sono intermediari. È una trattativa diretta tra agente e i due club", il retroscena raccontato dla giornalista sul suo canale Youtube.