La nazionale svizzera non deve cadere nella trappola di considerare una semplice formalità il match contro l'Algeria, valido per i sedicesimi di finale del Mondiale. "L’importante sarà essere concentrati fin dal primo secondo - ha spiegato il ct dei rossocrociati Murat Yakin riportate dalla RSI -. Le aspettative sono alte, ma sappiamo qual è la posta in palio. Abbiamo visto cosa è successo in questi giorni, dunque ci vorrà la giusta disciplina in difesa e pressione sulla palla. Ci siamo preparati bene, abbiamo avuto qualche giorno di pausa e poi ci siamo concentrati sull’avversario con alcuni allenamenti intensivi. Tutti sono pronti, l’unico acciaccato è Luca Jaquez che verrà valutato ancora in mattinata per capire se potrà giocare o meno".

A proposito della sfida nella sfida con Vladimir Petkovic, ct dei nordafricani che in passato ha guidato la selezione elvetica, Yakin ha aggiunto: "Quando era allo Young Boys ho avuto l’opportunità di fare uno stage con lui, lì ho potuto vedere come gestiva una squadra. Ci piacciamo molto, siamo due profili simili e apprezzo il suo stile di gioco. Credo anche però che nei cinque anni successivi alla sua partenza la squadra sia cambiata parecchio. Il mio bilancio contro di lui è positivo (cinque partite e nessuna sconfitta, ndr) ma questa è un’altra partita".