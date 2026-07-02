Henrikh Mkhitaryan ha prolungato il contratto con l'Inter ancora per un altro anno, come riporta oggi anche il Corriere dello Sport, che nel sottolineare la notizia sottolinea l'importanza del lavoro svolto da Cristian Chivu prima che il giocatore nerazzurro prendesse la decisione definitiva.

"L'armeno, a differenza di Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij, già salutati e finiti sul mercato a parametro zero, proseguirà dunque la sua avventura alla corte di Cristian Chivu, con cui ha avuto un colloquio prima di prendere questa decisione, fino al 30 giugno 2027. L'allenatore nerazzurro gli ha ribadito fiducia e considerazione, convincendolo a rimandare la scelta di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Mkhitaryan sarà ovviamente importante sia in campo, per le qualità che ha sempre dimostrato, che nello spogliatoio, frequentando Appiano Gentile ormai dal 2022, quando è arrivato proprio a parametro zero dalla Roma su grande intuizione della dirigenza interista".