Yann Sommer, portiere elvetico che ieri ha concluso la sua esperienza con l'Inter dopo tre stagioni, ha affidato al proprio profilo Instagram il suo saluto al club e ai tifosi nerazzurri: "Dopo tre stagioni indimenticabili, ricche di sfide, crescita e passione, è giunto il momento di un nuovo capitolo. Tre stagioni, quattro trofei e ricordi che mi accompagneranno per sempre. Fin dal primo giorno, ho sentito l'incredibile calore e il sostegno degli Interisti. Sarò sempre grato per l'affetto che avete dimostrato a me e alla mia famiglia. Grazie a tutti coloro con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni straordinari. Grazie di cuore, forza Inter".