"Sono felicissimo per Cristian (Chivu, ndr) e per l'Inter per quello che hanno fatto nella scorsa stagione. Me l'aspettavo perché conosco Cri, so che tipo di allenatore è. Ha grinta, è una bella persona. Aveva dimostrato di essere bravo anche con la Primavera e al Parma, ha il DNA Inter. Non avevo dubbi avrebbe fatto benissimo". Così Diego Alberto Milito, parlando in esclusiva a Sky Sport, a margine della trentesima edizione del 'Premio Internazionale Fair Play Menarini'.

Lautaro.

"Sono felicissimo sia il capitano dell'Inter, non mi sorprende ciò che ha fatto e non sarò sorpreso per quello che farà. E' un campione, l'ha dimostrato. Lo conosco da quando era piccolo, sono felicissimo per ciò che ha dato all'Inter".