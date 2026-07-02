"Sono felicissimo per Cristian (Chivu, ndr) e per l'Inter per quello che hanno fatto nella scorsa stagione. Me l'aspettavo perché conosco Cri, so che tipo di allenatore è. Ha grinta, è una bella persona. Aveva dimostrato di essere bravo anche con la Primavera e al Parma, ha il DNA Inter. Non avevo dubbi avrebbe fatto benissimo". Così Diego Alberto Milito, parlando in esclusiva a Sky Sport, a margine della trentesima edizione del 'Premio Internazionale Fair Play Menarini'. 

Lautaro.
"Sono felicissimo sia il capitano dell'Inter, non mi sorprende ciò che ha fatto e non sarò sorpreso per quello che farà. E' un campione, l'ha dimostrato. Lo conosco da quando era piccolo, sono felicissimo per ciò che ha dato all'Inter". 

Sezione: Focus / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 22:57
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.