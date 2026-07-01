L'Inter ha imboccato la corsia di sorprasso e si appresta a scavalcare il Napoli nella corsa di mercato per Anan Khalaili, laterale israeliano classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, individuato dal club nerazzurro come primo obiettivo per la fascia destra per sostituire il partente Denzel Dumfries, promesso sposo del Real Madrid. I belgi, da quanto trapelato, vorrebbero oltre 25 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. Lo rivela Sky Sport.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 21:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.