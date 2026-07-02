La ricerca dell'esterno destro e del difensore proseguono in casa Inter nonostante un apparente standby. Ma c'è un'altra questione che ancora non è stata definita nonostante fino a qualche giorno fa sembrava fosse tutto in discesa: il portiere. Come riporta La Repubblica, non c'è ancora accordo con la Lazio per il trasferimento di Ivan Provedel a Milano nonostante l'ottimismo dopo l'ultimo incontro con la gente Gianni Rava nella sede nerazzurra. Ai biancocelesti di 3 milioni offerte dall'Inter non bastano, Claudio Lotito ne chiede almeno 5 .

Per questo motivo in Viale della Liberazione stanno iniziando a pensare ad alternative al portiere friulano. Un nome che potrebbe fare al caso, sostiene il quotidiano, è Kepa Arrizabalaga, meglio noto semplicemente come Kepa, che all'Arsenal non trova spazio.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 09:22
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.