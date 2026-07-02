Come (mal)sana abitudine, continuano a emergere dettagli sull'inchiesta ancora in corso che vede Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile nell'ambito di un'operazione più ampia. Dopo le prime chat rese pubbliche dai quotidiani, la presa di posizione della ragazza in questione e la difesa dell'avvocato del giocatore dell'Inter, ecco altre conversazioni Whatsapp (oltre 3 mila messaggi tra il 2020 e il 2026) esposte dal Corriere della Sera in una chat tra Bastoni e Alessio Salamone, factotum della Ma.De di Cinisello Balsamo, l'agenzia accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Il riferimento temporale è al 21 giugno 2020, dopo la vittoria dell'Inter sulla Sampdoria per 2-1:

AB: "Per il dopo partita (…) 2/4 (donne, ndr) a casa mia... beviamo là".

AS: "Ma ci sei solo te a casa tua dopo? Giusto per capire chi portare".

AB: (fa tre nomi, poi avvisa) "Io non sc... stasera".

AS: "Vabbè, parlate un po'".

AB: "Deve tacere tutto eh. Mi raccomando. Almeno non lasciamo tracce".

AS poi invita AB a valutare su Instagram delle ragazze.

AB: "Top, va bene. Ahahaha. Che coglione".

Non si parla solo di Bastoni ovviamente in questa inchiesta. Un'altra conversazione via Whatsapp (29 marzo 2025) che riguarda un calciatore di un'altra squadra milanese chiarisce i rapporti tra le parti in causa:

AS: "Ceni stasera con le vacche?".

X: "Sì ma quello munto voglio essere io".

Poi in piena notte:

AS: "Morto orgia forte".

X: "Tutto sudato. Benissimo lei, una iena".

AS: "Nuovo acquisto dal mercato".

X: "Tanta roba".

Sezione: Focus / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 10:32
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.