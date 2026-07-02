Derby Lombardo in corso che si divide tra sport, nello specifico il basket, e inanza. Protagonisti i due fondi di investimento proprietari rispettivamente di Inter e Milan, che si stanno sfidando lontano da un campo di calcio per essere presenti nel mondo della palla a spicchi. Il campo di battaglia è la futura NBA Europe a cui entrambi vorrebbero partecipare.

Oaktree, propietaria dell'Inter vuole creare la nuova franchigia che parteciperà alla lega di origine americana ed è in trattative per acquistare il 30% dell'Olimpia Milano. Nel frattempo RedBird, che possiede il Milan, punta a iscrivere Varese, che intanto disputerà l'Eurolega a Milano.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 10:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.