Sono cominciate oggi le audizioni dei calciatori convocati in Procura come testimoni nell'ambito dell'inchiesta relativa alla 'Ma.De.Milano'. Secondo quanto riferito dall'ANSA, gli atleti ascoltati oggi da Rosaria Stagnaro e la procuratrice aggiunta Bruna Alberini sono Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Domani toccherà a Riccardo Calafiori. Sempre per la giornata di domani è fissato l'interrogatorio di Alessandro Bastoni.

L'avvocato del difensore dell'Inter ieri aveva dichiarato: "Ha reagito con stupore e dispiacere perché si sente accusato di una cosa non vera. Penso però che Alessandro Bastoni sia abbastanza resiliente per poter superare anche questa sfortuna, chiamiamola così".