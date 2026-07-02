A modo suo ha saputo essere decisivo nella clamorosa rimonta del Belgio sul Senegal. Romelu Lukaku non sta di certo vivendo il miglior momento della sua carriera, dopo i problemi personali e quelli legati al suo rapporto con il Napoli e Antonio Conte. Eppure il belga con una zampata delle sue a 5 minuti dalla fine ha riacceso le speranze dei Diavoli Rossi quando tutto sembrava ormai scivolare verso un'amara eliminazione. Nonostante questa rete, l'attaccante ex Inter, tra le altre, non ha calciato il rigore decisivo all'ultimo minuto dei tempi supplementari, lasciando il pallone al capitano Youri Tielemans, autore anche del gol del pareggio nei tempi regolamentari.

Una scelta sorprendente, considerando che è Big Rom il rigorista principale del Belgio, che il diretto interessato ha spiegato così al termine della partita: “Avevo intenzione di tirare, ma sto ancora attraversando un periodo difficile a livello mentale e ho preferito che fosse Youri a calciare il rigore. Non si tratta di me, si tratta della vittoria della squadra”.