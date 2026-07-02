Stando a quanto emerge da più fonti in Inghilterra, nonostante sia ancora inizio luglio, crescono le possibilità che Curtis Jones rimanga al Liverpool nella stagione appena iniziata, nonostante il suo contratto scadrà tra meno di un anno. Gli ultimi aggiornamenti vedono il centrocampista classe 2001 per nulla convinto di trasferirsi al Nottingham Forest, il club che pià recentemente ha manifestato interesse nei suoi confronti, alla ricerca di un sostituto di Elliot Anderson, ceduto a peso d'oro al Manchester City.

Il canterano dei Reds ha più volte ribadito al management di volersi trasferire in Italia, all'Inter, per provare una nuova esperienza all'estero e giocare con continuità. Ma da Milano non c'è, ad oggi, la volontà di andare incontro alle richieste del Liverpool, che chiede circa 40 milioni di euro a fronte dei 25 milioni proposti. Distanza enorme e difficile da colmare, come ribadito recentemente da Piero Ausilio. Per questa ragione lo scenario che vedrebbe Jones concludere la propria carriera nella casa madre e liberarsi a parametro zero è tutt'altro che improbabile.