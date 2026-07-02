L'interesse dell'Inter nei conffronti di Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004, è concreto e potrebbe portare presto a un'offerta ufficiale da parte del club nerazzurro, alla ricerca di un giocatore che possa essere quello che nelle intenzioni della dirigenza sarebbe stato Marco Palestra, poi trasferitosi al Chelsea.

Come riporta Sacha Tavolieri, esperto di calcio belga, l'Inter si starebbe preparando a inviare nei prossimi giorni una proposta per Khalaili all'Union Saint-Gilloise. Un primo passo ufficiale per iniziare le trattative tra i due club. L'operazione dovrebbe raggiungere i 25 milioni di euro.

Sezione: Focus / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 11:01
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.