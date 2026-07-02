In attesa di possibili accelerate nei prossimi giorni, il mercato dell'Inter sembra essersi concentrato in particolar modo su due possibili obiettivi, come si legge oggi su Tuttosport, prioritari su tutti gli altri. Sono l'esterno destro che dovrà sostituire Denzel Dumfries, ormai ceduto al Real Madrid, e il difensore centrale (il primo di due che arriveranno presumibilmente) che andrà a rafforzare un reparto nel quale non ci sono più Acerbi e De Vrij.

"Sul fronte mercato in entrata, sono due le piste al momento più battute dai nerazzurri e conducono a Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise per il ruolo di esterno destro e Trevoh Chalobah del Chelsea per la difesa, reparto dove, va ricordato, arriveranno due rinforzi. E non è da escludere che sottotraccia l'Inter stia lavorando a un grande colpo proprio nel reparto arretrato, visto che sulla corsia destra la spesa dovrebbe essere più contenuta rispetto ai 50 milioni previsti per Palestra. Khalaili non costerà poco, comunque, visto che il club belga chiede 30 milioni, mentre il Chelsea valuta Chalobah 35".