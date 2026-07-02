Incontro in sede Inter tra la dirigenza nerazzurra e Giovanni Bia, agente di Thomas Berenbruch e di Andrea Cambiaso. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it il meeting è servito soprattutto per fare il punto della situazione sul giovane centrocampista ventunenne. Il ragazzo continua a essere corteggiato dal Cagliari, che è in pole, ma attenzione anche a un paio di club stranieri e di Serie A, che hanno già sondato il terreno per il classe 2005. L’Inter lascerà partire Berenbruch ma senza perderne il controllo. Ecco perché la formula sarà quella del prestito secco o della cessione con riscatto e contro-riscatto in favore dei nerazzurri.

Nella chiacchierata con Bia non si è parlato di Cambiaso. Il laterale, accostato all’Inter, ha manifestato l’intenzione di restare alla Juventus, qualora fosse possibile.