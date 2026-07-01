Ed ecco l'annuncio ufficiale: Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. I Blues hanno comunicato l'arrivo del terzino proveniente dall'Atalanta sul loro sito ufficiale: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale italiano Marco Palestra proveniente dall'Atalanta, club di Serie A. Il ventunenne ha firmato un contratto fino al 2033 e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra per la preparazione pre-campionato sotto la guida dell'allenatore Xabi Alonso".

Importante essere allenato da Xabi Alonso

Il comunicato accoglie anche le prime parole londinesi del giocatore nell'ultima stagione al Cagliari, che il Chelsea ha strappato all'Inter: "Molte cose mi hanno convinto a unirmi al Chelsea, uno dei migliori club al mondo. È stata una scelta facile, è il club Campione del Mondo. Sono davvero entusiasta di iniziare. Ho sentito l'energia fin dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto, dalla prima chiamata. Non vedo l'ora di iniziare, di rivedere tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e l'allenatore. Abbiamo tantissimi giocatori di talento, una rosa fortissima e un allenatore come Xabi che per me è uno dei migliori al mondo; è importante averlo come tecnico. Ho parlato con lui due volte e sono molto contento perché mi ha detto cosa si aspetta da me. Sono molto felice di conoscerlo e di iniziare ad allenarmi con il Chelsea".